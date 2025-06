Un progetto tanto atteso dalla comunità locale ha preso ufficialmente il via. Sono partiti i lavori a cura di Gori per estendere e completare il sistema fognario a servizio della località San Vito, nel comune di Ercolano: opere che rappresentano il proseguimento di un importante programma avviato oltre vent’anni fa. Questa mattina, il sopralluogo sull’area di cantiere per condividere strategie e obiettivi. Presenti il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, il presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo. “Con l’intervento a San Vito si risolve una criticità storica per la nostra città, un risultato raggiunto grazie all’incessante lavoro dell’Amministrazione, degli uffici, e reso possibile grazie alla piena collaborazione di tutti gli enti e le aziende coinvolte, che ringrazio. Ai cittadini di San Vito sarà restituita la dignità che meritano. Con questo intervento proseguiamo in una progettualità che sta cambiando volto ad Ercolano, fatta di infrastrutture moderne e accoglienti, con tanti servizi per la cittadinanza, alcuni dei quali, prima, completamente inesistenti” dichiara il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

I lavori prevedono la posa di circa 1,5 chilometri di nuove tubazioni per la raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche e la realizzazione di due derivatori di piena: dispositivi idraulici fondamentali per separare e gestire l’acqua piovana in eccesso, evitando il sovraccarico della rete fognaria e la fuoriuscita di reflui nell’ambiente, contribuendo a rafforzare la resilienza del territorio contro eventi meteorologici estremi. Inoltre, il collettamento dei reflui di circa 3000 abitanti garantirà un significativo beneficio alla località di San Vito. L’intervento interessa via Benedetto Cozzolino e via Ex Cook, due arterie strategiche per la regimentazione delle acque nella zona alta del territorio. “L’avvio di questi interventi rappresenta un progresso importante nel percorso di salvaguardia ambientale e di potenziamento delle infrastrutture. Parliamo di un’opera strategica, che interessa un’area di straordinario pregio naturalistico, che merita attenzione e rispetto anche per la sua vocazione turistica, ed è proprio con interventi come questo che Gori contribuisce alla valorizzazione del paesaggio e alla salvaguardia del territorio. Con il supporto della Regione Campania, insieme alle amministrazioni comunali e in sinergia con l’Ente Idrico Campano, continuiamo a lavorare per rispondere alle esigenze delle nostre comunità” il commento del presidente di Gori, Sabino De Blasi. Le opere, di cui Gori è soggetto attuatore e il Comune di Ercolano soggetto beneficiario, sono finanziate dalla Regione Campania nell’ambito dei fondi FSC 2000–2006, per un importo complessivo di 2.441.265,44 euro. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2025. Completato l’intervento, i reflui della zona alta di Ercolano saranno convogliati nella rete fognaria esistente a valle di via Benedetto Cozzolino, già realizzata negli anni passati con differenti progetti. Gli interventi rappresentano un importante passo in avanti in ottica di potenziamento del servizio fognario e depurativo, in linea con il costante impegno di Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano.

“Quella di oggi è una giornata importante per il nostro territorio, non solo per la rilevanza tecnica dell’opera che inauguriamo, ma anche per il metodo virtuoso che ci ha condotto fino a qui. Parliamo di un’infrastruttura fondamentale. Ma c’è di più: questo intervento è il frutto di una collaborazione concreta tra tutti gli attori coinvolti – Ente Idrico Campano, Comune di Ercolano e Gori – che hanno lavorato fianco a fianco per dare una risposta efficace a un’esigenza storica della comunità. Ci siamo assunti la responsabilità di agire, di fare squadra e di risolvere i problemi” sottolinea il coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola. “Le opere iniziate a San Vito rappresentano un nuovo e importante passo avanti per il potenziamento del servizio fognario e depurativo di Ercolano. È un ulteriore tassello nel grande progetto che l’Ente Idrico Campano sta realizzando insieme a Gori per un sistema di copertura totale dei territori. Ogni cittadino ha gli stessi diritti e continueremo a lavorare perché questo nostro motto diventi sempre più una realtà” conclude il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo. A margine dell’evento, anche la firma dell’accordo per la realizzazione di lavori in sinergia con il Comune di Ercolano per il completamento della rete fognaria in via Casacampora.