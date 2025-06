La Campania brilla nella nuova Guida Blu 2025 di Legambiente e Touring Club Italiano. Con tre località a cinque vele e nove premiate con quattro vele, la regione si conferma protagonista della blue economy, un modello che unisce sviluppo sostenibile, qualità ambientale e valorizzazione del territorio. Le cinque vele, massimo riconoscimento assegnato dalla Guida “Il Mare più bello”, sventolano tutte sulla costa salernitana. Al vertice c’è Pollica, che conquista il secondo posto assoluto a livello nazionale, seguita da San Giovanni a Piro e Castellabate. Un risultato che premia l’impegno di queste comunità nel tutelare la biodiversità marina, promuovere un turismo dolce e responsabile e migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

“Le esperienze delle località balneari campane inserite nella Guida sono la dimostrazione che puntando su un turismo sostenibile, capace di valorizzare il capitale naturale, si possono affrontare le sfide ambientali più urgenti, come crisi climatica, inquinamento e overtourism”, ha dichiarato Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania. “Il nostro impegno – ha aggiunto – prosegue tutta l’estate con iniziative rivolte a sindaci, imprenditori e cittadini, per ridurre i rifiuti, gestire le aree protette e promuovere le eccellenze locali”. Alle località insignite delle cinque vele, si affiancano nove comuni campani a quattro vele: Montecorice, San Mauro Cilento, Centola-Palinuro, Pisciotta, Ascea, Anacapri, Capri, Sapri e Procida, premiate per la qualità delle acque, la gestione del litorale e l’impegno ambientale. La Campania guida anche la classifica nazionale dei “Comuni amici delle tartarughe marine” con 25 amministrazioni che hanno aderito a un protocollo per rendere le spiagge accoglienti non solo per i turisti, ma anche per le caretta caretta che vi depongono le uova. La Guida segnala anche 20 località a tre vele, tra cui Atrani, Camerota, Cetara, Bacoli, Amalfi, Ravello, Positano, Maiori, Minori, Conca dei Marini e Sorrento. Seguono le località con due vele, tra cui Vico Equense, Ischia, Meta e Piano di Sorrento.