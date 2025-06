Nola, torna il Mercato della Terra: il ragù dei cullatori protagonista

Domenica 15 giugno, dalle ore 9 alle 13, torna nella villa comunale di Nola l’appuntamento con il “Mercato della Terra”, evento promosso da Slow Food Agro nolano, dedicato alla spesa buona, pulita e giusta. Un’edizione speciale e particolarmente ricca, inserita nel cartellone della rassegna culturale “Maggio dell’Arte”, organizzata dalla Pro Loco di Nola con il sostegno della Regione Campania e dell’amministrazione comunale. L’iniziativa, ormai attesa ogni terza domenica del mese, mette al centro la valorizzazione della biodiversità del territorio, unita alla promozione delle produzioni stagionali e locali. Tra i banchi del mercato, i visitatori troveranno prodotti freschi, artigianali e di stagione, raccontati direttamente da chi li coltiva o li trasforma: verdure, frutta, legumi, conserve, formaggi, salumi, miele, pane, farine di grani antichi, olio extravergine, vini naturali, birre artigianali, confetture e molto altro. Alle 10:30, si terrà anche il “Laboratorio del Gusto” dal titolo “Il ragù del cullatore”, organizzato in collaborazione con Eccellenze Nolane – Agriturismo di Città. Un momento pensato per assaggiare il ragù tradizionale a base di pomodoro San Marzano Dop e Antico pomodoro di Napoli, che veniva preparato per dare forza ai cullatori, ovvero gli uomini che portano a spalla i Gigli durante la celebre festa nolana. L’appuntamento con il Mercato della Terra di Nola affianca quello gemello di Marigliano, che si svolge ogni prima domenica del mese in piazza Municipio. In entrambi i casi, l’obiettivo è promuovere un modello di consumo consapevole, nel rispetto della stagionalità, del territorio e della giusta retribuzione per i produttori.