Movida e rischio devianza: 17enni fermati con cocaina e tirapugni

(rgl) – È entrata nel vivo la stagione estiva sull’isola di Capri e nella penisola sorrentina, con un afflusso turistico già imponente e una movida notturna che anima i centri storici e le spiagge. Per far fronte alle criticità che spesso accompagnano il divertimento estivo, i carabinieri hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, dall’entroterra fino alle località costiere più affollate. Nei soli ultimi giorni, sono state identificate 222 persone, controllati 103 veicoli ed elevate 41 sanzioni per violazioni al codice della strada. Ma l’attenzione non si limita al traffico: le pattuglie sono attive anche nei luoghi della movida e sulle spiagge, con particolare attenzione al fenomeno della devianza giovanile, che rischia di minare la serenità di residenti e turisti. A Vico Equense, in località Seiano, un episodio emblematico: un 17enne di Sant’Antonio Abate, alla vista dei militari nei pressi della spiaggia, ha cambiato repentinamente direzione, attirando l’attenzione dei militari dell’Arma. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che lo hanno fermato e perquisito, trovandogli nello zaino un tirapugni in metallo. L’arma è stata sequestrata e il giovane, studente incensurato, denunciato all’autorità giudiziaria minorile. A Sorrento, invece, nel cuore della movida del centro storico, i carabinieri impegnati tra centinaia di giovani hanno fermato un altro 17enne, originario di Torre Annunziata. A seguito della perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, pronta per essere spacciata. Anche per lui è scattata la denuncia.