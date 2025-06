NAPOLI (rgl) – Tre aggressioni, una sola strada, un protagonista. È accaduto nella tarda serata a Chiaiano, lungo via Camillo Guerra, dove un uomo di 56 anni, napoletano, ha seminato il panico con un coltello da macellaio e una bottiglia di birra. Tutto inizia intorno alle 22, quando un’ambulanza del 118 si ferma per completare le procedure burocratiche dopo un intervento. All’improvviso, l’uomo si avvicina al lato guida del mezzo di soccorso, brandendo un coltello. Senza motivo apparente, tenta di colpire l’autista all’addome: l’infermiere riesce a schivare il fendente e a ripartire rapidamente con l’ambulanza. È solo l’inizio. Pochi minuti dopo, il 56enne entra in una pizzeria della zona, ancora armato. Minaccia i clienti e poi il titolare nel tentativo di rapinarli. Ma l’imprenditore non si lascia sopraffare, reagisce e riesce a disarmarlo. Prima di fuggire, l’aggressore riesce comunque a rubare una birra. Tornato sulla strada, l’uomo incrocia nuovamente l’ambulanza che aveva appena aggredito. Questa volta, alza il braccio e scaglia con violenza la bottiglia contro il parabrezza del veicolo, colpendolo in pieno e mandandolo in frantumi. Per puro caso, nessuno rimane ferito. Nel frattempo, il 112 è stato allertato. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli intervengono immediatamente e riescono a rintracciare il 56enne ancora in via Camillo Guerra, dove viene bloccato e arrestato. Dovrà ora rispondere di tentato omicidio, rapina aggravata e danneggiamento aggravato. Il caso è stato raccontato e documentato dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che ha denunciato ancora una volta l’escalation di violenza contro gli operatori sanitari, sempre più esposti a rischi anche durante i normali turni di servizio.