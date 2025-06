Bloccati sospesi a mezz’aria per alcuni minuti, venti giovani passeggeri sono stati riportati a terra in totale sicurezza dopo il blocco improvviso della funicolare Mercogliano-Montevergine. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando un’attivazione automatica del sistema di sicurezza ha fermato l’impianto gestito da Air Campania. Momenti di apprensione, ma nessuna conseguenza per i passeggeri, in gran parte ragazzi, rimasti all’interno della cabina a metà percorso tra valle e santuario. Il personale dell’azienda è intervenuto tempestivamente, attivando le procedure previste dai protocolli. Dopo pochi minuti, i tecnici sono riusciti a riportare la cabina alla stazione di partenza, senza alcun danno per le persone a bordo. In una nota ufficiale, Air Campania ha spiegato che “nei giorni scorsi era stato disposto un innalzamento del livello di controllo e dei dispositivi di sicurezza, nell’ambito delle consuete attività di monitoraggio”. La sospensione temporanea del servizio è avvenuta proprio per consentire le necessarie verifiche tecniche, come previsto dalle normative vigenti in materia di trasporto pubblico su impianti a fune. I passeggeri hanno mantenuto la calma, come racconta una testimone: “A parte un minimo di preoccupazione iniziale, tutto è andato bene. Un plauso ai macchinisti che hanno gestito egregiamente la situazione”.