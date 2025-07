NAPOLI (rgl) – Otto casi accertati di infezione da virus West Nile in Campania, quattro dei quali con pazienti ricoverati in rianimazione. Ma dalle istituzioni sanitarie arriva un messaggio rassicurante: la situazione è sotto controllo, senza focolai estesi, e con protocolli di sorveglianza già pienamente attivati in tutta la regione. Tra gli ospedali in prima linea c’è il Cardarelli di Napoli, dove è stato individuato un caso asintomatico in un paziente fragile. Il contagio è emerso nel corso di controlli sistematici avviati dalla struttura nell’ambito del piano di prevenzione contro il virus, che include screening estesi su tutti i donatori di sangue, test mirati su pazienti fragili e disinfestazioni bisettimanali nel grande parco dell’ospedale, che si estende per oltre 25 ettari. Il paziente risultato positivo è attualmente clinicamente stabile e il contagio, secondo quanto comunicato dalla Direzione strategica, sarebbe precedente al ricovero, vista l’elevata sterilità ambientale garantita nei reparti. “Continueremo a mantenere un livello di allerta elevato – si legge in una nota del Cardarelli – per prevenire ogni rischio, soprattutto nei soggetti vulnerabili”. Anche le autorità regionali confermano la sorveglianza attiva, ma frenano ogni allarmismo. Il presidente Vincenzo De Luca, intervenuto a margine di un evento al Pascale, ha dichiarato: «Il problema c’è, ma non abbiamo motivo di allarmi particolari. Non ci sono focolai estesi, solo casi isolati sotto controllo». A fare il punto sul piano sanitario è anche Alessandro Perrella, direttore dell’Unità operativa di Infettivologia dell’ospedale Cotugno di Napoli: “Il virus West Nile è già noto. Nella maggior parte dei casi provoca sintomi simili a quelli dell’influenza. Solo in rari casi, in presenza di immunodepressione o altre comorbilità, può colpire il sistema nervoso e richiedere il ricovero”. L’infezione, dunque, non colpisce preferenzialmente anziani o bambini, ma può diventare più seria solo per soggetti con patologie pregresse o terapie immunosoppressive. I ricoveri, sottolinea il virologo, “servono spesso per accertamenti diagnostici e non implicano necessariamente un aggravamento clinico”. Nel frattempo, la Protezione Civile ha avviato una campagna di disinfestazione intensiva, mentre le Asl locali continuano a monitorare zanzare e possibili vettori nelle aree urbane e rurali, soprattutto dopo l’impennata delle temperature.