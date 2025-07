CASTELLO DI CISTERNA (Alads) – Tentano una rapina a mano armata, ma trovano sulla loro strada un carabiniere libero dal servizio. È successo ieri sera a Castello di Cisterna, in via Pomigliano, presso il distributore di benzina Ayrton Petroli. Secondo una prima ricostruzione, due uomini a bordo di uno scooter hanno fatto irruzione nell’area di servizio, minacciando il personale con l’intento di rapinare l’incasso. Un’azione rapida, ma che non è passata inosservata. Sul posto si trovava un carabiniere fuori servizio, che accortosi di quanto stava accadendo è intervenuto nel tentativo di bloccare i malviventi. Ne è nata una situazione concitata, durante la quale il militare ha esploso un colpo con la pistola d’ordinanza, colpendo uno dei due rapinatori a un piede. I due sono riusciti comunque a fuggire in sella allo scooter, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei responsabili, anche con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.