SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Alads) – Un deposito colmo di merce contraffatta, droga e contanti per oltre 130mila euro. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di una vasta operazione di contrasto ai traffici illeciti nell’area vesuviana. L’intervento, condotto dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, ha portato all’arresto di un 40enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è scattato a San Giuseppe Vesuviano, dove le Fiamme Gialle hanno individuato un immobile utilizzato come centro di smistamento per il “mercato del falso”, destinato a rifornire le bancarelle abusive dei luoghi simbolo del commercio contraffatto napoletano: via Toledo e il lungomare Caracciolo. All’interno del locale sono stati sequestrati 65mila capi di abbigliamento falsificati: t-shirt, felpe, tute e scarpe da ginnastica, perfettamente riprodotti e con etichette identiche a quelle dei più noti marchi del lusso, tra cui Gucci, Fendi, Louis Vuitton ed EA7. I prodotti, ordinati per marca e modello, erano pronti per essere distribuiti. Ma non è tutto: durante l’operazione i finanzieri hanno rinvenuto anche oltre mezzo chilo di hashish, confezionato in panetti, insieme a materiale per il confezionamento e la spedizione, e 130mila euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Il 40enne è stato arrestato in flagranza per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, e denunciato per contraffazione e ricettazione. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di distribuzione e individuare eventuali complici.