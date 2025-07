Maltempo nel Napoletano: su Bacoli: 90 mm di pioggia in un’ora

NAPOLI (alads) – Un’ondata di maltempo ha colpito questa mattina Napoli e l’intera provincia, causando allagamenti, disagi alla circolazione e caditoie intasate, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per la popolazione. Resta comunque in vigore fino alla mezzanotte l’allerta meteo di livello giallo diramata dalla Protezione Civile regionale. Nel capoluogo campano i Vigili del Fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per infiltrazioni d’acqua in abitazioni e strade trasformate in fiumi, mentre nell’area flegrea la situazione più critica si è registrata a Bacoli, dove si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua.

BACOLI: 90 MM DI PIOGGIA IN MENO DI UN’ORA – A lanciare l’allarme è stato direttamente il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che ha definito quanto accaduto “una delle tempeste più forti registrate in città negli ultimi decenni”. I pluviometri hanno rilevato ben 90 millimetri di pioggia in meno di un’ora, la quantità più alta dell’intera provincia di Napoli. “Abbiamo subito attivato il Centro Operativo Comunale – ha dichiarato il primo cittadino – e disattivato tutte le ZTL per favorire il deflusso dei veicoli. I nostri agenti della Municipale e i tecnici comunali sono in strada a rispondere alle numerose segnalazioni”. Dieci gli interventi di soccorso per automobilisti rimasti intrappolati nei veicoli e un crollo parziale di un muro di un canale pluviale. Nonostante la pulizia delle caditoie effettuata in precedenza, la quantità d’acqua è stata tale da mettere in crisi il sistema di drenaggio urbano. “Esorto tutti – ha aggiunto il sindaco di Bacoli – a non uscire durante questi eventi estremi, e se si è in auto, ad accostare in sicurezza e aspettare che passi la pioggia. Sono vere e proprie calamità naturali che fanno danni in tutta Italia. Ma grazie alle opere di prevenzione realizzate nei mesi scorsi, l’acqua sta già defluendo e la situazione è sotto controllo”.

“INTERVENIRE CON URGENZA” – Appello anche dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha postato anche le foto della situazione di Bacoli. “Ci arrivano segnalazioni preoccupanti dal territorio di Bacoli, duramente colpito dal violento nubifragio che ha interessato l’area metropolitana di Napoli nelle ultime due ore” dice Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione. “Le strade risultano completamente allagate, con gravi disagi alla circolazione e, soprattutto, difficoltà per i mezzi di soccorso nel raggiungere tempestivamente i luoghi di intervento. La situazione resta in continua evoluzione e monitoraggio, ma è evidente che eventi meteo estremi come questo mettono ancora una volta in crisi l’intero sistema di emergenza territoriale, già messo a dura prova dalla carenza di infrastrutture e dalla scarsa manutenzione delle reti urbane. Chiediamo alle istituzioni locali e regionali di intervenire con urgenza per garantire la viabilità minima necessaria ai soccorsi e per tutelare la sicurezza della popolazione”.

DISAGI ANCHE AD ISCHIA E NAPOLI – Anche Ischia ha vissuto ore difficili: in un’ora sono caduti 35 mm di pioggia, con disagi soprattutto a Ischia Porto, nelle zone alte dell’isola e a Testaccio, nel comune di Barano, dove l’acqua ha formato vere e proprie pozze rendendo difficoltoso l’accesso alla zona della spiaggia dei Maronti. A Casamicciola Terme, altra area sotto osservazione per il dissesto idrogeologico, si segnalano solo piccoli allagamenti in collina e nelle aree a valle. Nel capoluogo partenopeo, numerose le segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco per infiltrazioni e strade allagate, soprattutto nei quartieri periferici.