CESA (rgl) – Lite domestica finisce nel sangue e nella paura, ma stavolta a intervenire sono stati i carabinieri. Nella tarda serata di ieri a Cesa, in provincia di Caserta, un 42enne del posto è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato e aggredito la convivente 35enne all’interno della propria abitazione, per ragioni ancora in corso di accertamento. Le urla hanno attirato l’attenzione e fatto scattare la richiesta di aiuto che ha portato sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Aversa. All’arrivo dei militari, il 42enne ha cercato di sottrarsi all’identificazione opponendo resistenza e ingaggiando una colluttazione con gli uomini dell’Arma. Dopo alcuni momenti concitati, è stato bloccato e arrestato. Condotto presso l’abitazione della madre, è ora sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. La compagna, intanto, è stata messa al sicuro e ascoltata per chiarire la dinamica e l’origine delle violenze.