Droga nascosta vicino al cambio dell’auto: arrestato 27enne

CASERTA (rgl) – Un Ferragosto che pensava di passare inosservato si è trasformato in un arresto. A San Tammaro, un 27enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti è finito di nuovo nei guai dopo essere stato sorpreso dai carabinieri con diverse dosi di crack e cocaina nascoste nella propria auto. È successo nella tarda mattinata del 15 agosto, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno notato la sua vettura transitare più volte per le vie deserte del paese, svuotato dall’esodo estivo. Il comportamento sospetto ha spinto i carabinieri a fermarlo nei pressi della sua abitazione. Il giovane, visibilmente agitato e insofferente al controllo, è stato sottoposto a perquisizione. All’interno del vano accanto alla leva del cambio, i militari hanno rinvenuto 8 dosi di crack e 6 di cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio. La droga è stata sequestrata, mentre per il 27enne sono scattati immediatamente gli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.