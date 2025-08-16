sabato, Agosto 16, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Droga nascosta vicino al cambio dell’auto: arrestato 27enne

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – Un Ferragosto che pensava di passare inosservato si è trasformato in un arresto. A San Tammaro, un 27enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti è finito di nuovo nei guai dopo essere stato sorpreso dai carabinieri con diverse dosi di crack e cocaina nascoste nella propria auto. È successo nella tarda mattinata del 15 agosto, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno notato la sua vettura transitare più volte per le vie deserte del paese, svuotato dall’esodo estivo. Il comportamento sospetto ha spinto i carabinieri a fermarlo nei pressi della sua abitazione. Il giovane, visibilmente agitato e insofferente al controllo, è stato sottoposto a perquisizione. All’interno del vano accanto alla leva del cambio, i militari hanno rinvenuto 8 dosi di crack e 6 di cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio. La droga è stata sequestrata, mentre per il 27enne sono scattati immediatamente gli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Giallo a Castellammare, 60enne trovato morto nella sua abitazione
Next article
Napoli, collanina strappata in piazza Garibaldi: preso ladro “seriale”
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com