MELITO (rgl) – Prima prova a rubare uno scooter, poi, vistosi scoperto, si scaglia contro i carabinieri. È finita male la notte di un 29enne di Melito, arrestato con le accuse di rapina impropria e danneggiamento. L’uomo è stato sorpreso dai militari della tenenza locale mentre cercava di forzare l’accensione di uno scooter parcheggiato in strada. Alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga: un piano disperato, culminato con un gesto violento. Prima di scappare, infatti, il 29enne ha lanciato il mezzo contro la portiera della gazzella, colpendo l’auto di servizio. Nel tentativo di bloccarlo, uno dei carabinieri ha riportato la frattura di un dito della mano. Per il giovane si sono aperte così le porte della camera di sicurezza, dove si trova in attesa di giudizio.