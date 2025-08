TORRE ANNUNZIATA (alads) – Paura nella tarda mattinata di oggi a Torre Annunziata, dove una parte del controsoffitto della postazione del 118 è improvvisamente crollata. L’incidente è avvenuto all’interno dell’ex ospedale cittadino, nella stanza destinata al medico di turno, che si è salvato per un soffio. Secondo le prime ricostruzioni, l’operatore avrebbe avvertito strani scricchiolii provenire dal soffitto e, insospettito, si sarebbe allontanato appena in tempo. Pochi istanti dopo, una porzione dell’intonaco del solaio si è staccata, facendo cedere alcuni pannelli del controsoffitto. A segnalare l’episodio è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha denunciato quanto accaduto attraverso i propri canali social, pubblicando le foto del crollo. “Il medico si è salvato per un soffio” si legge nel post in cui viene sottolineato come la struttura fosse già oggetto di segnalazioni per carenze strutturali. La postazione è stata immediatamente evacuata e transennata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici comunali e le forze dell’ordine, che hanno avviato verifiche sulla stabilità dell’edificio e sulle cause del cedimento. L’Asl Napoli 3 Sud, che gestisce la postazione, ha chiarito in una nota che il servizio non è mai stato interrotto: ” L’incidente non ha coinvolto nessuno degli operatori ed il servizio pur spostato momentaneamente in altra stanza non è stato mai interrotto. La direzione aziendale ha immediatamente attivato il servizio tecnico che è intervenuto facendo i dovuti rilievi. I lavori di ripristino e messa in sicurezza inizieranno il prossimo lunedì e termineranno nell’arco di 2/3 giorni”.