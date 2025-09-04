AVELLINO (rgl) – Dietro la vetrina luccicante, un fitto intreccio di irregolarità. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Avellino nel corso di un controllo mirato alla verifica del rispetto della disciplina antiriciclaggio presso un’attività di “compro oro”. L’ispezione, condotta dai militari della compagnia di Ariano Irpino, ha fatto emergere ben 170 violazioni commesse in circa due anni di attività da parte dell’operatore economico. Un quadro pesante, a cui si è aggiunta la scoperta di un lavoratore in nero, impiegato senza alcuna comunicazione agli enti competenti né alla pubblica sicurezza, come invece previsto dalla normativa. Alla luce delle infrazioni riscontrate, sono state contestate sanzioni per un totale di circa 20mila euro, a cui si sommano quelle relative alle violazioni in materia lavoristica, comprese tra un minimo di 1.950 euro e un massimo di 11.700 euro.