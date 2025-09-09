NOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Va a caccia con il telefonino, ma a rispondere e ad avvicinarsi non sono le quaglie: sono le guardie venatorie della Lipu. Succede nelle campagne dell’area di Boscofangone a Nola, dove un sessantunenne di Cimitile ha pensato di sostituire il classico richiamo elettroacustico con il suo smartphone, trasformandolo in uno strumento di caccia vietato. Il verso ripetuto, sistematico, ha insospettito le guardie coordinate da Giuseppe Salzano. Il suono non era naturale, e nemmeno legale. Una volta fermato e identificato il cacciatore, è stato richiesto l’intervento della polizia di Stato del commissariato di Nola. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del fucile, del cellulare utilizzato come richiamo e delle munizioni. Il reato è chiaro: uso di richiamo acustico vietato, aggravato dalla detenzione di arma da fuoco in attività venatoria non consentita. “Non rallentiamo la morsa dei controlli finché la maleducazione venatoria non cessa” ha dichiarato Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli. “Ottima la sinergia con la Polizia di Stato. I reati venatori sono quasi sempre con uso di armi e l’attenzione deve essere massima”.