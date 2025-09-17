NAPOLI – Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore della Pignasecca a Napoli. Protagonista dell’episodio è Artem Tkachuk, 25 anni, l’attore che ha interpretato il ruolo di Pino ’o pazzo nella popolare serie televisiva “Mare Fuori”. Il giovane, giunto in codice rosso e in evidente stato di agitazione, avrebbe improvvisamente perso il controllo dando in escandescenza. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento della sicurezza interna. Il 25enne avrebbe danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare, una porta del pronto soccorso e spintonato il personale sanitario e di vigilanza. I vigilantes, per proteggere il personale sanitario, hanno temporaneamente allontanato medici e infermieri. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per riportare la calma e chiarire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, l’attore è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Secondo quanto trapela, nei suoi confronti scatteranno le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. A rendere noto l’episodio è stato un post pubblicato su Facebook dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha denunciato i disagi e i momenti di paura vissuti dagli operatori sanitari del pronto soccorso. E’ la l’aggressione numero 40 avvenuta nel territorio dell’Asl Na1 dall’inizio del 202.5