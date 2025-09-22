SAN GIORGIO A CREMANO (rgl) – Una lite violenta e furiosa con sei donne coinvolte e tre di loro finite in ospedale con ferite da coltello. È il bilancio della rissa scoppiata nella notte in contrada Patacca, a San Giorgio a Cremano, al confine con Ercolano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, la zuffa sarebbe nata per futili motivi. Ben presto, però, le parole si sono trasformate in spintoni e pugni, fino all’uso delle armi bianche. Ad avere la peggio tre donne di 25, 27 e 37 anni, legate da vincoli di parentela, raggiunte da coltellate inferte dalle altre partecipanti. Le ferite, pur dolorose, non si sono rivelate gravi: le tre sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove sono state medicate e successivamente dimesse. Le indagini della Polizia sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, accertare le responsabilità e ricostruire i motivi che hanno portato alla violenta aggressione.