ISCHIA (rgl) – Questa mattina Ischia è stata colpita da una vera e propria bomba d’acqua, concentrata in poco più di un’ora, che ha provocato allagamenti diffusi e danni ingenti in più zone dell’isola. Poi, la pioggia è cessata e l’allerta meteo è rientrata, ma i dati dei pluviometri della Protezione Civile parlano chiaro: a Casamicciola sono caduti ben 76 millimetri d’acqua in soli 60 minuti, una quantità paragonabile a quella della frana killer del 26 novembre 2022. Anche Ischia Porto e Piano Liguori hanno registrato precipitazioni eccezionali, rispettivamente 62,5 e 44,8 millimetri in un’ora. I danni più gravi si sono verificati a Monterone, nel comune di Forio, con scantinati e depositi allagati, auto e scooter trascinati via dalla furia dell’acqua, fenomeno ripetutosi anche a Citara. Momenti di paura si sono vissuti alla scuola dell’infanzia Marconi di Ischia Porto, dove l’acqua è entrata dal tetto dell’edificio, costringendo l’evacuazione dei bambini e provocando panico per alcuni minuti. Allagamenti hanno interessato anche il liceo Buchner, con gli studenti inizialmente radunati in palestra prima di essere mandati a casa. Non si contano tombini saltati e strade allagate in tutta l’isola: da Lacco Ameno a Casamicciola, con interventi in corso da parte di vigili del fuoco, dipendenti comunali e azienda idrica. Il sindaco di Forio ha disposto la chiusura degli uffici comunali, degli impianti sportivi, dei parchi e dei cimiteri.

PROBLEMI ANCHE A PROCIDA E CAPRI – Disagi minori si sono registrati anche a Procida, dove la pioggia è stata meno intensa ma comunque capace di provocare allagamenti e moto trascinate dall’acqua. Anche Capri è stata colpita da un temporale violento poco dopo le 10: circa un’ora di pioggia intensa accompagnata da scariche elettriche, con allagamenti nelle stradine del centro storico e disagi per negozi e cittadini. In tarda mattinata la situazione è tornata sotto controllo, e non ci sono stati problemi nei collegamenti marittimi: tutte le corse sono regolari. Le squadre dei comuni e dei vigili del fuoco rimangono comunque all’opera per ripristinare la normalità, un lavoro che richiederà diverse ore.