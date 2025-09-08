lunedì, Settembre 8, 2025
Rissa in piazza a San Giorgio a Cremano, tre 18enni accoltellati: 4 denunciati

CampaniaNapoliCronaca
SAN GIORGIO A CREMANO  (rgl) – Una banale discussione si è trasformata in una violenta rissa con coltellate e feriti. È quanto accaduto la scorsa notte a San Giorgio a Cremano, dove tre ragazzi di 18 anni sono rimasti coinvolti in una lite esplosa in piazza Troisi per futili motivi. I giovani, con ferite da arma da taglio, si sono recati all’ospedale Del Mare, facendo scattare immediatamente l’allarme. La segnalazione è arrivata alla sala Operativa della Questura, che ha inviato sul posto gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che nella colluttazione aveva preso parte anche la madre di uno dei ragazzi, una donna di 45 anni, che avrebbe contribuito ad alimentare la rissa. Alla fine, tre diciottenni e la donna sono stati denunciati a piede libero per rissa aggravata. Le indagini della Polizia di Stato proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda

