NAPOLI (rgl) – Notte di controlli serrati nell’area nord di Napoli. I carabinieri del comando provinciale hanno dato vita a un vasto servizio straordinario di controllo del territorio, toccando i comuni di Giugliano in Campania, Marano, Casoria, Melito e Mugnano di Napoli. L’operazione, rientrante nel programma “Alto Impatto” per la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza pubblica, ha visto impegnati decine di militari delle compagnie locali con il supporto dei reparti del gruppo di Castello di Cisterna. A Giugliano in Campania, i carabinieri hanno denunciato due persone per porto di oggetti atti ad offendere e per guida senza patente. Nel corso dei controlli sono state identificate 157 persone e 73 veicoli. Verificata anche la posizione di 14 soggetti sottoposti a misure di prevenzione, mentre per violazioni al Codice della Strada sono state elevate sanzioni per oltre 18mila euro. In totale, 12 veicoli sono stati sequestrati e numerosi conducenti sanzionati per guida senza assicurazione, mancata revisione, guida in stato di ebbrezza o senza casco. A Casoria, invece, un uomo è stato denunciato per ricettazione: viaggiava a bordo di un furgone carico di motori e componenti meccaniche di dubbia provenienza, tutti sottoposti a sequestro. Nel territorio sono state inoltre identificate 44 persone, controllati 27 veicoli e accertate due infrazioni al Codice della Strada per un totale di oltre mille euro. Controlli mirati anche nei comuni di Melito e Mugnano di Napoli, dove i carabinieri hanno passato al setaccio le zone della movida per prevenire episodi di violenza e illegalità. In totale sono state controllate 112 persone e 62 veicoli, oltre a 4 attività commerciali. Numerose le violazioni rilevate, dalla mancanza di copertura assicurativa all’omessa revisione, fino alla guida senza casco. Anche qui, 13 veicoli sono stati sequestrati.