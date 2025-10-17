CICCIANO (nela) – Dramma sul lavoro a Cicciano, dove un operaio di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’interno di un cantiere di una villetta di via Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di Cicciano e regolarmente assunto, sarebbe precipitato, nel primo pomeriggio di ieri, da un muro alto circa tre metri, riportando gravi traumi. Immediato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Cicciano, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118. Il 66enne, dopo un primo ricovero all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Del Mare di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il cantiere è stato sequestrato.