Tufino marcia per la pace: uniti contro la guerra in Terra Santa

TUFINO (rgl) – In un tempo segnato da conflitti e divisioni, la Comunità Parrocchiale di Tufino, guidata dal parroco don Angelo Schettino, ha scelto di rispondere con un gesto semplice e potente: una marcia per la pace tra Palestina e Israele, contro ogni forma di violenza e genocidio. Il corteo partirà domenica 19 ottobre alle ore 11 dalla Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, attraversando il corso principale del paese fino a raggiungere la piazza centrale. Qui si terranno i saluti istituzionali e la celebrazione della Santa Messa, trasformando il cammino in un gesto di fede e solidarietà. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle autorità civili e militari, ai gruppi e alle associazioni del territorio.