NAPOLI (rgl) – Un appello che non conosce divisioni politiche e che porta con sé il peso di una tragedia umanitaria. Nella seduta di oggi, tenutasi nella sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato all’unanimità una mozione urgente per esprimere vicinanza e sostegno al popolo palestinese, chiedendo con forza al Governo italiano e al Parlamento di farsi promotori, in tutte le sedi istituzionali e diplomatiche, di un immediato cessate il fuoco. Il documento, che sarà trasmesso anche al Ministro degli Esteri, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente della Regione Campania e all’Anci, non si limita alla richiesta di interrompere le ostilità. Si chiede infatti di garantire corridoi umanitari sicuri per la popolazione civile, di avviare iniziative concrete di raccolta e invio di aiuti e di sostenere il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte dell’Italia. La mozione sottolinea come la Striscia di Gaza viva una delle fasi più drammatiche della sua storia recente: decine di migliaia di morti, perlopiù donne e bambini, bombardamenti incessanti, carenza di acqua potabile, medicinali e beni essenziali. Una catastrofe umanitaria, dunque, che esige “risposte immediate di solidarietà e azioni diplomatiche efficaci”. Accanto a queste richieste, il Consiglio Metropolitano si impegna a promuovere anche sul territorio iniziative di sensibilizzazione per diffondere i valori della pace, del rispetto dei diritti umani e della convivenza tra i popoli.

LE ALTRE DECISIONI – Dopo la mozione sulla Palestina, i lavori sono proseguiti con una lunga serie di delibere che hanno toccato vari settori strategici per l’area metropolitana: patrimonio, ambiente, scuola e cultura. Sul fronte del patrimonio sono stati stanziati complessivamente 6,7 milioni di euro, di cui 5,2 milioni per i lavori esterni di Villa Tropeano a Ponticelli e 550mila euro per il restauro delle facciate del Chiostro di Santa Maria la Nova. In tema di ambiente, è arrivato l’ok a una variazione di bilancio da 164mila euro per aggiornare la banca dati del Sit e predisporre una nuova carta dell’uso del suolo, consultabile tramite una piattaforma webgis. Ampio spazio è stato riservato al settore scolastico, con investimenti che superano i 19 milioni di euro. Tra gli interventi principali, l’adeguamento sismico dell’istituto Sereni di Afragola (7 milioni), il restyling del Da Vinci di Napoli (7,5 milioni) e il completamento della ristrutturazione dell’Isis Luigi Petriccione a San Giovanni a Teduccio (3,1 milioni). Infine, la cultura: approvato il progetto per il Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026, che mette sul tavolo 8 milioni di euro destinati ai Comuni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e sostenere attività sociali e artistiche. La seduta si è chiusa con l’approvazione del bilancio consolidato 2024 e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.