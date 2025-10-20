SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Paura e violenza nel cuore della città. Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un 17enne egiziano, ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali in concorso con un coetaneo, al momento irreperibile. L’episodio si è consumato nella serata di ieri lungo via Napoli, a poca distanza da piazza Mazzini, zona già da tempo sotto la lente delle forze dell’ordine per episodi di microcriminalità. Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima — un uomo di 30 anni — sarebbe stata avvicinata dai due giovani che, dopo averlo minacciato, lo hanno colpito con un’arma da taglio alla mano per poi strappargli la borsa contenente due telefoni cellulari e documenti personali. Il bottino complessivo ammonterebbe a circa 800 euro. Immediatamente dopo la segnalazione, i carabinieri hanno avviato le indagini e, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e ad alcuni elementi raccolti sul posto, sono riusciti a rintracciare uno dei presunti autori nel giro di poche ore. Il complice, anch’egli minorenne, è invece ancora ricercato. Il 17enne fermato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile competente. Nel frattempo, la compagnia carabinieri di Santa Maria Capua Vetere ha intensificato i controlli nelle aree più sensibili della città — in particolare tra piazza Mazzini, via Napoli e le zone limitrofe — nell’ambito di un piano straordinario di prevenzione contro episodi di violenza e degrado urbano.