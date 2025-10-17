GIUGLIANO (rgl) – Una montagna di rifiuti alta come un palazzo di cinque piani, abbastanza da riempire due piscine olimpioniche. È questo lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania e del Nucleo Forestale di Pozzuoli durante un’operazione di controllo del territorio nella frazione di Varcaturo. In un’area privata di circa 1.500 metri quadrati, i militari hanno scoperto una gigantesca discarica abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione e di misure di sicurezza ambientale. Sul terreno, senza alcuna protezione contro la percolazione nelle falde, erano accatastati circa 4.500 metri cubi di rifiuti: imbarcazioni in disuso, motori, plastiche, metalli, materiali edili e scarti pericolosi. Una quantità tale da richiedere oltre 600 camion per essere rimossa, formando una colonna lunga più di due chilometri. Le verifiche dei carabinieri hanno poi portato a scoprire, in un deposito nautico adiacente e riconducibile allo stesso nucleo familiare, una seconda area di stoccaggio di rifiuti, anch’essa non autorizzata e contenente materiali potenzialmente nocivi. Il responsabile dell’area è stato arrestato per gestione illecita di rifiuti e posto ai domiciliari, mentre la figlia è stata denunciata a piede libero per abbandono di rifiuti pericolosi. L’intera zona è stata sottoposta a sequestro e le indagini proseguono per risalire alla provenienza dei materiali e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella filiera illegale dello smaltimento.