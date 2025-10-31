NAPOLI (rgl) – Dovevano rendere più spaventosa la notte di Halloween, ma a far paura – stavolta – erano loro. Maschere, trucchi, giocattoli e decorazioni privi di qualsiasi certificazione di sicurezza: oltre 100.000 articoli “da brivido” sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli, in una vasta operazione condotta tra il capoluogo e l’intera area metropolitana. I controlli, disposti dal comando provinciale delle Fiamme Gialle, hanno portato alla luce un vero mercato parallelo del falso e dell’insicuro: 45 i responsabili sanzionati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative e 15 denunciati penalmente per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. Nel dettaglio, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, tra i quartieri di San Lorenzo e San Giovanni, hanno sequestrato oltre 35mila articoli – tra costumi, maschere e accessori – privi dei requisiti minimi di sicurezza e potenzialmente dannosi, soprattutto per i bambini. Undici persone sono state denunciate. Ulteriori 15mila prodotti irregolari sono stati rinvenuti dai finanzieri del I Gruppo Napoli tra Secondigliano, Poggioreale, San Carlo all’Arena, Pendino e le isole del Golfo, mentre Frattaminore e Grumo Nevano sono stati teatro di un altro importante sequestro: 25mila gadget di Halloween, tra trucchi e decorazioni, scoperti dal Gruppo Frattamaggiore. Nell’area oplontina, tra Castellammare di Stabia, Sorrento, Pompei e Poggiomarino, il Gruppo Torre Annunziata ha tolto dal mercato oltre 15mila articoli insicuri, tra lanterne, spille e make-up privi di indicazioni per il consumatore. Controlli estesi all’area nolana (Marigliano, San Vitaliano, Comiziano) e ai comuni dell’area flegrea (Giugliano in Campania, Pozzuoli, Melito e Quarto) hanno portato al sequestro di altri 10mila prodotti.