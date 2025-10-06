BENEVENTO (rgl) – Una notte di divertimento si è trasformata in tragedia a Montesarchio, nel Beneventano, dove una violenta rissa scoppiata all’esterno di una discoteca ha lasciato dietro di sé sangue, paura e quattro arresti. Il bilancio è pesantissimo: due giovani feriti, tra cui un ragazzo di 17 anni di Vitulano, ora ricoverato in coma farmacologico all’ospedale “San Pio” di Benevento. Le sue condizioni sono gravissime: secondo quanto ricostruito, il minorenne sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball, riportando una frattura cranica con sfondamento. L’altro ragazzo coinvolto ha riportato ferite più lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesarchio, che nel giro di poche ore hanno identificato e arrestato quattro ventenni, ritenuti responsabili dell’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le cause della violenta lite. Tra le ipotesi più accreditate, quella di una spedizione punitiva scaturita da contrasti pregressi tra i gruppi coinvolti. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto.