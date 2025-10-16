CASSANO IRPINO (rgl) – L’odore delle caldarroste e l’allegria della folla hanno lasciato, per qualche ora, spazio alla tensione. È stata infatti una serata movimentata alla 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino, dove i carabinieri della stazione di Montella hanno fermato e denunciato un 41enne di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spendere banconote false tra gli stand della manifestazione. L’uomo aveva tentato di pagare alcuni prodotti alimentari con una banconota da 20 euro palesemente contraffatta. L’immediato intervento dei militari ha impedito che la banconota venisse messa in circolazione e ha dato il via a un controllo più ampio nell’area della festa. Durante le successive verifiche, poco distante dagli stand, i varabinieri hanno rinvenuto un sacchetto abbandonato contenente 650 euro in banconote false, suddivise in tagli da 20 e 50 euro. Nella disponibilità del 41enne è stata trovata anche una somma di circa 700 euro, parte della quale autentica, che è stata sequestrata insieme al denaro contraffatto. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Contestualmente, sono state avviate le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Cassano Irpino. Le banconote sequestrate sono ora al vaglio degli esperti e sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Intanto, proseguono le indagini dei Carabinieri per verificare se altre banconote false siano state spese durante la sagra o presso altri stand della zona.