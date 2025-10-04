VISCIANO (alads) – Aveva denunciato ai carabinieri un furto, ma a sparire non era stato solo il suo escavatore: anche la verità si era nascosta dietro una bugia ben architettata. Protagonista della vicenda un imprenditore edile 54enne di Visciano, che si è presentato in caserma raccontando di aver subito il furto del proprio escavatore, sottratto – a suo dire – dal deposito della ditta. Un racconto preciso, apparentemente credibile, corredato da dettagli e indignazione. Ma qualcosa, nelle parole e nei gesti dell’uomo, non ha convinto i militari. I carabinieri della stazione di Visciano hanno deciso di approfondire la vicenda. Dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi al lavoro analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Ed è lì che la storia ha preso una piega inattesa: l’escavatore era effettivamente uscito dal deposito nel giorno indicato, ma alla guida c’era proprio il denunciante. Pochi minuti di marcia, un chilometro scarso, e poi la sosta in un altro capannone della zona. Convocato nuovamente in caserma, l’uomo non ha potuto che ammettere l’inganno. Aveva inscenato il furto per evitare di continuare a pagare le rate del leasing del mezzo, ormai troppo onerose per la sua attività. Per il 54enne è scattata la denuncia per simulazione di reato. L’escavatore è stato rintracciato e sequestrato.