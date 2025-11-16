AFRAGOLA (rgl) – Una mattina che inizia come tante e finisce nel sangue, nel parcheggio ancora semivuoto di un centro commerciale. È qui, ad Afragola, che intorno alle 7 un 55enne è stato vittima di una violenta rapina, aggredito da tre individui armati che gli hanno portato via l’auto dopo una colluttazione feroce. L’uomo era seduto nella propria Fiat Panda quando una vettura di colore scuro si è avvicinata. Dal mezzo sono scesi tre uomini che, armati di pistola e coltello, gli hanno intimato di consegnare l’auto. La vittima ha provato a opporsi e in pochi istanti la situazione è degenerata: uno dei rapinatori lo ha colpito alla testa con il calcio della pistola, mentre un altro lo ha ferito al fianco con un fendente. Messi a segno i colpi, i tre hanno strappato le chiavi dalle mani del 55enne e si sono dati alla fuga a bordo della Panda, lasciando l’uomo a terra sanguinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e quelli della locale stazione, oltre al personale del 118 che ha trasportato la vittima alla clinica Villa dei Fiori di Acerra: è in osservazione, ma non in pericolo di vita. Le indagini sono ora in corso. A complicare il lavoro degli investigatori, la totale assenza di sistemi di videosorveglianza nell’area del parcheggio, che potrebbe rendere più complesso ricostruire il percorso di fuga dei malviventi e identificarli.