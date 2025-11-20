NOLA (rgl) – Una scia di rapine, scippi e colpi messi a segno in pieno giorno, due mesi di paura in diversi comuni del Napoletano, e un’identità che sembrava destinata a restare nell’ombra. È il quadro ricostruito dai carabinieri della stazione di Sant’Anastasia che, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno notificato due misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Nola: un arresto in carcere e un obbligo di dimora nei confronti di due giovani (un 32enne di Casalnuovo e un 21enne di Acerra) ritenuti responsabili di una lunga serie di episodi criminali. Le indagini sono partite il 21 giugno, quando uno dei due fu arrestato in flagranza subito dopo una rapina. Da quel momento, grazie alla ricostruzione incrociata di testimonianze, filmati di videosorveglianza e riscontri sul territorio, gli investigatori hanno attribuito al principale indagato ben otto rapine, tutte consumate nel bimestre maggio–giugno 2025 tra i comuni di Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d’Arco, Marigliano, Castello di Cisterna, Mariglianella e Sant’Anastasia. In concorso con il complice — destinatario dell’obbligo di dimora — è stata inoltre documentata una tentata rapina avvenuta il 25 maggio scorso proprio a Sant’Anastasia. Ma l’elenco non finisce qui: tra i reati contestati figurano anche uno scippo a Somma Vesuviana, messo a segno il 20 giugno, e la ricettazione di un’autovettura utilizzata per agevolare alcuni degli assalti. Secondo quanto emerso, i due agivano con una certa regolarità e senza scrupoli: avvicinavano le vittime, spesso donne o persone sole, minacciandole e impossessandosi di denaro, telefoni o borse. In altri casi, prendevano di mira esercizi commerciali, colpendo rapidamente per poi dileguarsi. La Procura di Nola, sulla base del quadro probatorio raccolto dai carabinieri, ha richiesto e ottenuto le misure cautelari eseguite nelle ultime ore, ritenendo concreto il rischio di reiterazione dei reati.