NAPOLI (rgl) – Ha provato a cancellare tutto, ma non è bastato. Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza erano la chiave per chiarire cosa accadesse all’interno delle aree già sottoposte a sequestro, ma il custode giudiziario, secondo gli inquirenti, avrebbe tentato di farle sparire per coprire una lunga serie di irregolarità. Un gesto che non solo non ha fermato gli investigatori, ma che ha portato a una nuova e più grave misura cautelare. I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del gruppo Carabinieri Forestale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza del gip partenopeo, su richiesta della Procura di Napoli – V Sezione Tutela ambiente e territorio – a carico di un imprenditore italiano, gestore di una struttura ricettiva nella zona di Agnano, indagato per violazione dei sigilli e frode processuale. Le indagini affondano le radici in un precedente procedimento del 2022, legato all’incendio boschivo che colpì l’Oasi degli Astroni, originato dall’uso improprio di fuochi pirotecnici. In quel contesto, alcune aree a servizio della struttura ricettiva erano già state sequestrate e affidate in custodia proprio all’indagato. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, l’uomo avrebbe però continuato a utilizzare gli spazi nonostante i sigilli fossero ancora validi, sfruttandoli durante eventi e attività del ristorante. Quando la polizia giudiziaria si è presentata per un accertamento, il custode – sostiene la Procura – avrebbe cancellato furtivamente i video delle telecamere interne, nel tentativo di ostacolare gli accertamenti. Il sequestro del dispositivo e la successiva consulenza tecnica hanno permesso di recuperare dati fondamentali, confermando – secondo gli inquirenti – plurime e recenti violazioni aggravate dei sigilli. Il gip ha quindi disposto: il divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta per l’indagato e il sequestro dell’intero compendio immobiliare destinato a ristorante, finalizzato allo sgombero di persone e cose.