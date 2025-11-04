AVELLINO (rgl) – Un sistema fraudolento costruito su società fantasma e crediti fittizi, capace di generare una truffa ai danni dello Stato per oltre 15 milioni di euro. È quanto emerso dall’operazione condotta questa mattina dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo arrestato è ritenuto, allo stato delle indagini, il principale artefice di un’articolata frode finalizzata all’ottenimento illecito di contributi pubblici legati ai bonus edilizi, tra cui Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciata e Superbonus. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il meccanismo si basava sull’utilizzo di due società non operative e prive di reale struttura aziendale, create al solo scopo di generare e commercializzare crediti fiscali inesistenti. Nel corso dell’indagine, sono stati emessi tre sequestri preventivi che hanno colpito sia le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella frode, sia i cessionari dei crediti fittizi. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a 15.531.300 euro tra cu 30 autoveicoli per un valore di 297.686 euro, disponibilità finanziarie pari a 8.397,16 euro, quote societarie e terreni per 299.340 euro e crediti fiscali bloccati nei cassetti digitali delle società coinvolte.