SANT’ANASTASIA (rgl) – Tra le campagne di Sant’Anastasia, il silenzio di un terreno isolato nascondeva un’attività frenetica e illegale: due uomini piegati tra sacchi e bilancini, intenti a confezionare marijuana. A interrompere la scena, i carabinieri della locale stazione, che hanno arrestato Carmine C., 54 anni, e Michele S., 34, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I militari, dopo aver notato movimenti sospetti, hanno fatto irruzione nel fondo agricolo di proprietà del 54enne, sorprendendo i due mentre dividevano e confezionavano la droga. Attorno a loro, disposti in borsoni e scatoloni, 109 chilogrammi di marijuana, già pronti per lo smercio. Alla vista dei militari dell’Arma, i due hanno tentato una breve fuga tra le sterpaglie, subito bloccata. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento delle dosi, 1.500 euro in contanti, e soprattutto un fucile con matricola abrasa, completo di munizioni. Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

