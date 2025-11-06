NOLA (rgl) – Nola si prepara a un salto tecnologico nel campo della sanità. Lunedì 10 novembre, alle 11, sarà inaugurato il nuovo servizio di diagnostiche avanzate dell’ospedale “Santa Maria della Pietà”, un reparto all’avanguardia dotato di Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla e della nuovissima TC Photon Counting, una tecnologia di ultima generazione in grado di garantire immagini di altissima qualità e diagnosi più precise. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud — composta dal direttore generale Giuseppe Russo, dal direttore amministrativo Michelangelo Chiacchio, dal direttore sanitario Pasquale Izzo e dal direttore di presidio Massimo Majolo — oltre alla responsabile del reparto di diagnostica per immagini Maria Luisa Mengoni. Il nuovo servizio consentirà ai cittadini dell’area nolana di accedere a indagini di terzo livello diagnostico sia in regime ospedaliero sia tramite il Centro Unico di Prenotazione Regionale, con possibilità di approfondire patologie addominali, neurologiche, muscoloscheletriche e senologiche. “Un fiore all’occhiello per l’Asl Napoli 3 Sud”, commenta il direttore generale Giuseppe Russo, “che si aggiunge alle tecnologie già presenti in elettrofisiologia, come la robotica cardiologica, diretta da Luigi Caliendo con la responsabilità di Mario Volpicelli”. La dottoressa Maria Luisa Mengoni, alla guida del reparto, sottolinea: “La nuova TC Photon Counting consente valutazioni dettagliate delle arterie coronariche e apre a nuove possibilità diagnostiche in campo oncologico, otorinolaringoiatrico, neurologico e muscoloscheletrico. Un passo decisivo verso una sanità territoriale più moderna e di qualità”.