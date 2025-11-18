mercoledì, Novembre 19, 2025
SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Cinque portafogli scomparsi in tre mesi, piccole somme sottratte con destrezza, carte di credito usate per acquisti furtivi: una scia di episodi silenziosi ma ripetuti che ha messo in allerta commercianti e cittadini di Santa Maria Capua Vetere. È da questo mosaico di segnalazioni che i carabinieri hanno ricostruito il presunto modus operandi di una donna ora raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle Stazioni di Santa Maria Capua Vetere e Caserta, la donna – la cui posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria – avrebbe sottratto cinque portafogli tra luglio e ottobre all’interno di attività commerciali, approfittando di momenti di distrazione delle vittime. Le carte di credito rinvenute nei portamonete sarebbero state poi utilizzate per compiere acquisti illeciti, per un valore totale di circa mille euro. Determinante per il provvedimento dell’autorità giudiziaria è stata l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la successiva attività documentale. La Procura della Repubblica ha sottolineato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagata deve essere considerata presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva. La misura cautelare, infatti, è stata emessa nell’ambito del contraddittorio limitato tipico della fase investigativa.

