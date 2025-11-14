NAPOLI (rgl) – Un filo invisibile lega luoghi diversi e lontani: da Ercolano a Castello di Cisterna, da Ischia a Sant’Anastasia, passando per Afragola, Villaricca e Mugnano. È quello che i carabinieri del comando provinciale di Napoli tendono ogni giorno per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, con controlli mirati nei rioni popolari, appostamenti e perquisizioni. Le ultime 12 ore hanno portato a 9 arresti e sequestri in tutta l’area metropolitana.

ERCOLANO – In via Resina, i carabinieri della Tenenza locale hanno fermato una coppia, Fortuna C. e Francesco R., trovata in possesso di 99 grammi di hashish, di cui una parte nascosta nel reggiseno della donna. I due sono stati arrestati e trasferiti in carcere.

CASTELLO DI CISTERNA – Nel rione 219, i militari hanno arrestato un 19enne incensurato, trovato con 24 dosi di cocaina, 54 di crack e circa 1.200 euro in contante, probabile provento di spaccio. Il giovane è ora ai domiciliari.

SANT’ANASTASIA – Durante un controllo in un terreno privato, zio e nipote, Mario e Salvatore F. (34 e 21 anni), sono stati sorpresi a confezionare droga. Sequestrate 3 piante di cannabis alte quasi due metri, 50 grammi di marijuana e 20 di hashish. Arrestati e posti ai domiciliari.

LACCO AMENO – Andrea S., 19 anni, custodiva cocaina nel cestello della lavatrice e un bilancino di precisione nel vano contatore idrico, insieme a 350 euro in contante. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

AFRAGOLA – In un appartamento di Filomena C., 32 anni, già nota alle forze dell’ordine, i carabinieri hanno trovato 290 grammi di hashish, 330 di marijuana e 31 di cocaina, oltre a 5 bilance di precisione. Arrestata e ai domiciliari.

VILLARICCA: Daniele A., 41enne napoletano, fermato in strada, era in possesso di 23 dosi tra cocaina e crack e contante, segno di un’attività di spaccio attiva. Arrestato e ai domiciliari.

MUGNANO DI NAPOLI: Antonio G., 22 anni, controllato in auto, deteneva 10 grammi di cocaina e 3 di hashish, oltre a 160 euro in contante, e ora è in manette.