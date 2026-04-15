Maschio Angioino e Vesuvio sulla Nutella: Napoli tra le icone 2026

NAPOLI (rgl) – Napoli si sveglia con un sapore inconfondibile e diventa protagonista di un racconto che unisce gusto, arte e identità. Nel panorama della nuova limited edition “Nutella® Buongiorno” 2026, il capoluogo partenopeo non è solo una tappa, ma un simbolo: un’esplosione di colori, storia e tradizioni racchiuse in un semplice – e iconico – vasetto. Napoli fa parte del “tour” firmato Nutella in collaborazione con Enit, un progetto che celebra dieci tra le più amate città d’arte italiane trasformando la colazione in un’esperienza culturale. Il vasetto dedicato alla città racconta l’anima napoletana attraverso i suoi simboli più iconici: il Maschio Angioino, il Golfo dominato dal Vesuvio e i vivaci Quartieri Spagnoli, in un intreccio visivo che restituisce energia, storia e quotidianità. A completare l’omaggio, sul retro del vasetto, uno dei dolci simbolo della tradizione locale: la sfogliatella, segno di un legame profondo tra territorio e gusto che diventa parte integrante della narrazione Da Napoli, lo sguardo si allarga poi all’intero Paese. La collezione 2026 coinvolge infatti anche Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Bari e Palermo, selezionate secondo criteri legati a flussi turistici, rilevanza culturale e riconoscibilità internazionale. Ognuna rappresentata da illustrazioni originali firmate dall’artista Antonio Colomboni, che segnano il passaggio dalla fotografia alla creatività grafica, dando vita a un racconto più evocativo e contemporaneo. Non solo immagini: ogni vasetto diventa una porta d’accesso alle tradizioni locali, grazie alla presenza di specialità gastronomiche tipiche, dai baci di dama piemontesi al maritozzo romano, fino al buccellato siciliano. Un viaggio multisensoriale che unisce turismo ed enogastronomia, due pilastri sempre più centrali nel racconto dell’Italia nel mondo. “Le città d’arte rappresentano l’immagine più iconica del nostro Paese”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, evidenziando come questa collaborazione riesca a coniugare promozione turistica e identità culturale. Sulla stessa linea Fabrizio Gavelli, che ha ribadito il ruolo di Nutella come simbolo capace di attraversare generazioni e raccontare il territorio con un linguaggio accessibile e universale.