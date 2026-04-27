CASERTA (rgl) – Un sistema fatto di minacce, pressioni e intimidazioni per piegare le istituzioni e ottenere appalti pubblici. È questo lo scenario emerso dall’indagine che ha portato all’arresto domiciliare di un imprenditore edile originario della provincia di Caserta. Il provvedimento, eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Caserta su disposizione del gip del tribunale di Cassino, rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa condotta dalla tenenza di Sessa Aurunca, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Al centro dell’inchiesta il presunto tentativo dell’indagato di costringere il sindaco del comune di Presenzano ad assecondare le sue richieste, sia per ottenere in maniera fraudolenta l’aggiudicazione di appalti pubblici, sia per incassare oltre 40mila euro per lavori che, secondo gli accertamenti, non sarebbero mai stati eseguiti. Le indagini hanno fatto emergere una vera e propria escalation di comportamenti vessatori e persecutori nei confronti del primo cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’imprenditore avrebbe messo in atto pressioni continue, minacce, molestie, diffamazioni, appostamenti e pedinamenti, arrivando anche a utilizzare telefonate anonime, messaggi sui social network e contatti diretti sia presso l’abitazione privata del sindaco che negli uffici comunali. Un’azione insistente e strutturata che, secondo l’accusa, aveva un obiettivo preciso: pilotare una gara pubblica del valore di circa 2,5 milioni di euro, assicurandosi un ingiusto profitto a danno dell’amministrazione e degli altri concorrenti. Alla luce del quadro emerso, che configura i reati di estorsione, turbata libertà degli incanti e atti persecutori, il gip ha disposto per l’imprenditore la misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre all’interdizione dall’attività imprenditoriale per la durata di un anno.