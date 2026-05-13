CELLOLE (rgl) – Paura e apprensione questa mattina, intorno alle ore 10:30, lungo la Strada Provinciale 212 nel territorio del comune di Cellole, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una sola autovettura, ribaltatasi al centro della carreggiata per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, che ha trovato il veicolo completamente capovolto e una donna di circa 60 anni rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. La situazione è apparsa immediatamente complessa e ha richiesto un intervento tecnico particolarmente delicato. I Vigili del Fuoco hanno infatti lavorato per estrarre la conducente, rimasta incastrata tra le lamiere deformate, utilizzando il gruppo oleodinamico in dotazione per il taglio e la rimozione delle parti della carrozzeria. Dopo minuti di operazioni ad alta tensione, la donna è stata finalmente liberata e affidata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto con un’ambulanza. I sanitari hanno provveduto alle prime cure e al successivo trasferimento della ferita presso il presidio ospedaliero più vicino. Successivamente, la squadra dei Vigili del Fuoco ha completato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dall’incidente, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e la successiva rimozione del mezzo.