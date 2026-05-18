SAN MARTINO VALLE CAUDINA (rgl) – Una casa trasformata nell’ennesimo teatro di paura e violenza, con due anziani costretti a vivere nel terrore proprio a causa del figlio. È accaduto a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 41enne pregiudicato e disoccupato, accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e del padre disabile. L’intervento dei militari della locale stazione è scattato nel pomeriggio di ieri dopo la richiesta d’aiuto di una donna di 66 anni che, in forte stato di agitazione, si era rifugiata nell’abitazione di alcuni vicini per sfuggire all’ennesima aggressione del figlio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe preteso denaro dai genitori, reagendo con minacce e violenza al rifiuto della madre. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dei vicini di casa, facendo emergere un quadro familiare drammatico caratterizzato da continui episodi di soprusi, minacce e maltrattamenti ai danni degli anziani genitori. Tra gli episodi più gravi emersi durante gli accertamenti, anche il tentativo del 41enne di scaraventare il padre disabile giù dalle scale. La situazione sarebbe degenerata ulteriormente quando l’uomo avrebbe minacciato la madre brandendo un coltello da cucina con una lama lunga circa 20 centimetri. L’arma è stata successivamente rinvenuta dai Carabinieri e sottoposta a sequestro. Dopo aver formalizzato le denunce dei due genitori, i militari hanno arrestato il 41enne che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Avellino.