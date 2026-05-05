POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – La notte si trasforma in incubo nella villa comunale, dove una violenta aggressione ha fatto scattare l’allarme tra i presenti e l’immediato intervento dei soccorsi. È accaduto intorno all’una a Pomigliano d’Arco, all’interno della villa comunale “Giovanni Paolo II” dove i carabinieri sono intervenuti per il ferimento di un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio da più persone al termine di una dinamica non ancora chiarita. L’aggressione sarebbe avvenuta poco prima dell’arrivo dei militari, in circostanze su cui sono in corso approfondimenti. Il 29enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza presso l’Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la sutura delle ferite riportate. Nonostante la gravità dell’episodio, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.