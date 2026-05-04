CARDITO (rgl) – ll tabù è finalmente spezzato, ma la salvezza diretta resta un miraggio. Il Nola ritrova il successo dopo una lunga astinenza – appena un punto nelle ultime nove gare – ma deve accontentarsi dei playout per restare in categoria. Nell’ultima giornata di campionato, i bianconeri superano con determinazione il Martina Calcio, seconda forza del torneo, al termine di una gara intensa e combattuta. Una vittoria importante, costruita con carattere nonostante le pesanti assenze che hanno complicato i piani di mister Domenico Giampà, al rientro dopo la squalifica. L’approccio del Nola è subito positivo: la squadra tiene il campo con ordine, concedendo poco agli ospiti nei primi minuti. Il vantaggio arriva al 19’: lancio preciso di Berardocco per D’Angelo, atterrato in area da Saidi. L’arbitro indica il dischetto e lo stesso Berardocco trasforma con freddezza, firmando la sua decima rete stagionale. I padroni di casa spingono alla ricerca del raddoppio e costruiscono diverse occasioni, sfiorando più volte il gol con D’Angelo e Nunziante. Il Martina prova a reagire, ma trova sulla sua strada un attento Montalti, decisivo in più di un intervento. Nella ripresa arriva il meritato 2-0: al 51’ calcio piazzato di Guarracino e colpo di testa vincente di Gallo. Gli ospiti non si arrendono e accorciano le distanze solo nel finale, al minuto 89, con D’Arcangelo, riaprendo momentaneamente la gara. Nei minuti conclusivi il Nola resiste con determinazione e porta a casa tre punti preziosi, che però non bastano per evitare gli spareggi. La squadra dovrà ora giocarsi tutto nei playout: una vera e propria finale per la permanenza in categoria, da disputare in casa contro l’Heraclea, con il vantaggio di avere due risultati su tre nei 120 minuti. Una vittoria che restituisce fiducia e orgoglio, ma che rimanda il verdetto definitivo: il futuro del Nola passa ora da una partita che vale un’intera stagione.

LE DICHIARAZIONI – “Eravamo in difficoltà in questi mesi, ancora oggi non so dire cosa sia successo alla squadra – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Ora non dobbiamo più guardarci dietro, soprattutto dopo la scoppola presa a Pagani. Oggi c’è stata la reazione contro una squadra che per me gioca meglio nel girone H. Ci serviva questa vittoria. Ora dobbiamo pensare solo al playout. A differenza delle altre squadre in zona retrocessione, è una squadra esperta. Noi dobbiamo preparare alla grande questa settimana. E’ una finale. Faccio un sincero appello agli ultras affinché ci seguano in questa partita. Conosco bene la situazione e i loro ideali ma abbiamo necessità ora più che mai del loro appoggio“.

IL TABELLINO

NOLA – MARTINA 2-1

NOLA: Montalti, Gallo, Galizia (68′ Troise), Romano, Dell’Orfanello, Berardocco, Papa (85′ Izzillo), Nunziante, Guarracino, Ambrosio (82′ Iannello), D’Angelo (65′ Peluso). A disposizione: Colella, Lo Iacono, Tirelli, D’Amore, Marcelli. Allenatore: Domenico Giampà.

MARTINA: Rossi, Cappilli, Saidi, Dieng, Santarpia, Sorace (65′ Resouf), Tuccitto (73′ Silvestro), Mancini, Piriz (79′ Virgilio), Palermo (73′ Mastrovito), D’Arcangelo. A disposizione: Simeoli, Llanos, Pastore. Allenatore: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Pelaia di Pavia (assistenti Lattarulo di Treviglio e Monelli di Busto Arsizio).

RETI: 19′ Berardocco (N), 51′ Gallo (N), 89′ D’Arcangelo (M).

NOTE: ammoniti Peluso, Montalti e Dell’Orfanello per il Nola; ammoniti Palermo, Mancini e Dieng per il Martina.

CLASSIFICA GIRONE H (34esima GIORNATA): Barletta 70 (Promosso in Lega Pro); Martina e Città di Fasano 62; Paganese 58; Nardò e Gravina 55; Afragolese 49; Fidelis Andria e Virtus Francavilla 48; Real Normanna Francavilla e Manfredonia 43; Sarnese e Nola 41; Heraclea 38; Pompei 34; Ferrandina 30; Real Aceranna 14 (retrocessa in Eccellenza).

Promozione in Lega Pro: Barletta

Play off (partita secca): Martina-Nardò; Fasano-Paganese.

Play out (partita secca): Sarnese-Pompei; Nola-Heraclea.

retrocesse Ferrandina e Real Acerrana