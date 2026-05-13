TUFINO (rgl) – Un pomeriggio all’insegna della salute, della solidarietà e della partecipazione collettiva. La comunità di Tufino ha risposto con entusiasmo alla 5ª edizione della Giornata della Prevenzione, trasformando l’appuntamento dedicato alla salute pubblica in un autentico momento di condivisione e attenzione verso il prossimo. L’iniziativa, svoltasi ieri, ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini che hanno aderito alle visite gratuite e agli screening messi a disposizione grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Arvonio e alla preziosa collaborazione della dottoressa Mara De Falco, da anni impegnata nelle attività di prevenzione oncologica sul territorio. Per l’intero pomeriggio, professionisti sanitari, volontari e associazioni hanno lavorato fianco a fianco offrendo competenza, disponibilità e supporto concreto ai cittadini. Un vero lavoro di squadra che ha permesso di garantire visite specialistiche e controlli fondamentali per la tutela della salute. Tra i protagonisti della giornata il direttore dottor Dalia, impegnato nelle visite internistiche e negli esami Eco Tsa, la dottoressa Pasquale per le visite reumatologiche e il dottor Stingone per le valutazioni e i trattamenti osteopatici. Professionalità e umanità hanno accompagnato ogni consulto, contribuendo a creare un clima di fiducia e accoglienza. Determinante anche il contributo dell’associazione Amdos Forino, che ha arricchito ulteriormente il programma con visite senologiche effettuate dal dottor Iannace e con ecografie diagnostiche curate dal dottor Capozzi, offrendo un importante servizio di prevenzione a tantissime persone. Fondamentale la presenza del Rotaract Club e dell’Aido, che con spirito di servizio e collaborazione hanno sostenuto l’intera organizzazione dell’evento, confermando il valore del volontariato e dell’impegno civico nelle iniziative dedicate al benessere collettivo. La giornata non si è limitata a semplici controlli medici gratuiti, ma ha rappresentato un forte messaggio sociale: la prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci per difendere la salute e costruire una comunità più consapevole, forte e unita.