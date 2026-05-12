VISCIANO (rgl) – Una serata per intrecciare letteratura, musica e testimonianza civile per dare voce a un popolo ferito ma mai silenzioso. Venerdì 22 maggio, alle 18:30, l’Oasi di Maria di Visciano ospiterà “Creature in cammino: Voci dalla Palestina”, appuntamento culturale inserito nella prestigiosa rassegna nazionale “Il Maggio dei Libri”. L’evento, promosso dall’Unitre Visciano, vedrà protagonista la scrittrice e attivista palestinese Souzan Fatayer, che presenterà il volume “La Collana di Yasmin”, opera intensa e profondamente evocativa, capace di raccontare memoria, identità e resilienza attraverso gli occhi di un popolo segnato dalla sofferenza ma ancora aggrappato alla speranza. L’incontro si propone come un momento di riflessione collettiva sui temi della dignità umana, del dialogo tra culture e della forza della memoria, in un tempo storico attraversato da conflitti e tensioni internazionali. Ma la serata sarà impreziosita anche da un momento artistico particolarmente atteso: la presentazione in anteprima dell’inedito musicale “Canta, terra senza sonno”. Una canzone che unirà parole e melodia per raccontare il legame profondo con i bambini di Gaza e con la terra palestinese, trasformando la musica in testimonianza emotiva e civile. L’iniziativa sarà introdotta da Ines Picardi dell’associazione Le Note di Napoli e da Lucia Giacomino dell’Unitre Visciano. Dietro il progetto artistico c’è una squadra di professionisti che ha curato ogni dettaglio: la produzione musicale e video porta la firma di Claudio Mirano, i versi sono stati scritti da Domenico Montanaro, mentre l’interpretazione vocale sarà affidata ad Annamaria D’Elia. Con questo appuntamento, patrocinato dal Ministero della Cultura, l’Unitre Visciano conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura intesa non soltanto come intrattenimento, ma come strumento di dialogo, consapevolezza e partecipazione civile. L’Oasi di Maria, in via Bruno La Manna 10, diventerà così il luogo simbolico di un incontro tra storie, emozioni e sensibilità diverse, unite dal desiderio di costruire ponti attraverso l’arte e la parola. Per una sera, Visciano si trasformerà in uno spazio di ascolto e condivisione, dove la cultura proverà ancora una volta a dare voce a chi troppo spesso resta ai margini del racconto del mondo.