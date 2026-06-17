AVELLA (rgl) – Undici dosi di crack già confezionate e pronte, secondo gli investigatori, per essere immesse sul mercato dello spaccio locale. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri della compagnia di Baiano durante un controllo del territorio effettuato ad Avella. A finire in manette un 53enne residente a Mugnano del Cardinale, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri. I militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un ordinario servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre percorreva a piedi una strada periferica del comune di Avella. Secondo quanto riferito dall’Arma, l’atteggiamento manifestato dal 53enne ha insospettito i militari che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire 11 dosi di crack e alcune decine di euro in contanti, ritenute dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati immediatamente sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa delle successive valutazioni della Procura della Repubblica di Avellino.