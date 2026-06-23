BENEVENTO (rgl) – Inseguimenti, minacce e manovre pericolose: è quanto contestato a un uomo raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento al fratello disabile, dopo le indagini della Squadra Mobile. Nella giornata di ieri, il personale della Mobile ha eseguito l’ordinanza che impone all’indagato il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi da questa abitualmente frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri. Vietata anche qualsiasi forma di comunicazione con la vittima. Il provvedimento arriva al termine di un’attività investigativa avviata dopo la denuncia del fratello, portatore di handicap al 100% ai sensi della legge 104. L’uomo ha riferito di aver subito, in due occasioni distinte, condotte violente e intimidatorie mentre si trovava a bordo del proprio motorino elettrico per disabili. Nel primo episodio, l’indagato lo avrebbe inseguito alla guida della sua autovettura, avvicinandosi con ripetute accelerazioni e costringendolo a manovre rischiose per evitare l’impatto. Nel secondo, dopo un sorpasso, gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada, continuando poi a inseguirlo e rivolgendogli gravi minacce, tra cui la promessa di “mandarlo all’ospedale”. Il racconto della vittima è stato confermato dalle testimonianze della sorella, del cognato, della zia e di un’amica, presenti anche a un tentativo di confronto tra i due fratelli durante il quale l’uomo non avrebbe nascosto le proprie intenzioni. Il riscontro decisivo è arrivato però dalle telecamere di sorveglianza cittadine, che hanno ripreso in modo chiaro la seconda aggressione, confermando integralmente quanto denunciato. Alla luce degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare per tutelare la vittima e prevenire ulteriori condotte violente.