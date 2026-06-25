NAPOLI (rgl) – Ancora violenza ai danni del personale sanitario a Napoli. Un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vecchio Pellegrini” è stato aggredito da un paziente e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. L’episodio si è verificato nelle scorse ore all’interno del reparto di emergenza-urgenza. Secondo quanto riferito dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, il paziente, giunto in ospedale per un dolore toracico e sottoposto a osservazione, avrebbe effettuato una videochiamata riprendendo il personale sanitario in servizio. L’infermiere sarebbe intervenuto chiedendo all’uomo di interrompere la registrazione per tutelare la privacy degli operatori e degli altri pazienti presenti, nel rispetto dei regolamenti interni della struttura sanitaria. Alla richiesta sarebbe seguita una violenta reazione. Stando a una prima ricostruzione, il paziente avrebbe inseguito il sanitario per poi colpirlo al volto con uno schiaffo. L’infermiere è stato immediatamente medicato e successivamente ha sporto denuncia presso la Polizia di Stato. Sono attualmente in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.