VISCIANO (rgl) – Sabato 13 giugno, negli spazi dell’Eremo dei Camaldoli di Santa Maria degli Angeli a Visciano, si terrà la prima iniziativa campana di presentazione di Base Popolare, un appuntamento pensato per aprire un percorso di riflessione politica e culturale sul futuro del Paese. L’incontro, dal titolo “Rigenerare l’Italia”, rappresenta il debutto ufficiale del progetto nel territorio regionale e si propone come un momento di approfondimento collettivo, fondato su partecipazione, responsabilità e pensiero lungo. La giornata si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali di Michele La Cerra e Gian Mario Spacca, cui seguirà la prima sessione dedicata al tema “Presente e futuro della democrazia tra economia finanziaria, processi di cooptazione e diritti umani”. A introdurre e coordinare sarà Antonio Manzo, mentre interverranno Giulio De Rita, Carlo Iannello e Mario Mauro, chiamati a offrire chiavi di lettura e analisi sui nodi più sensibili della vita democratica contemporanea. Dopo una breve pausa, alle 11.30 prenderà il via la sessione dedicata alla prospettiva di Base Popolare per la costruzione di una nuova Italia, coordinata da Gennaro Salzano. Al confronto parteciperanno Venanzio Carpentieri, Edda De Iasio, Gianfranco Della Valle, Rocco Felato e Luigi Magliano, con interventi orientati a delineare una visione politica capace di andare oltre il presente e oltre le logiche che hanno impoverito il dibattito pubblico. La mattinata si concluderà con un dibattito aperto e con le riflessioni finali di Giuseppe De Mita, chiamato a sintetizzare i contributi e a tracciare le prossime tappe del percorso. Per la Campania, l’iniziativa rappresenta un passaggio significativo: un invito a rimettere al centro la cultura politica come strumento di crescita collettiva e non come semplice esercizio di appartenenza.